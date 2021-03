Crotone, da stridula a roca: Serse Cosmi cambia voce e diventa virale! E quella volta che doppiò un film Disney… [VIDEO]

22 Marzo 2021 17:57

La voce di Serse Cosmi passa da stridula a roca, il cambiamento diventa virale. E pensare che l’allenatore del Crotone fu anche doppiatore Disney

Tornato in Serie A da 4 partite a questa parte, come allenatore del Crotone, Serse Cosmi ha già avuto modo di far parlare di sè. Nonostante il Crotone continui a navigare in brutte acque, ultimo in classifica e con sempre meno partite per poter risalire la china, le interviste del neo allenatore dei calabresi strappano più di un sorriso ai tifosi. Il motivo? Il suo strano cambiamento di voce. Capita spesso che durante gli interventi tv, Serse Cosmi inizi a rispondere con una voce stridula, salvo poi cambiare di colpo intonazione passandro ad una voce più roca e profonda, quasi si trattasse di due persone differenti! Cambiamento che avviene in maniera naturale, visto che il diretto interessato non sembra neanche prestarci attenzione. Gli episodi, un vero e proprio must della sua carriera, sono diventati virali sui social.

Scherzando con alcuni tifosi del Crotone attraverso i canali ufficiali del club, Cosmi ha rivelato un segreto a proposito della propria voce: “molti non lo sapranno ma io ho fatto anche il doppiatore per un film della Disney, ‘I Robinson’. Fui chiamato per fare la parte di un professore, diciamo un coach. Dovevo fare questo personaggio pelato, con il fischietto, con la pancia grossa. Sembrava che fossi la persona giusta”.