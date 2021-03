Crotone, ecco l’ufficialità: esonerato l’allenatore Giovanni Stroppa

1 Marzo 2021 13:56

Da ufficiosa a ufficiale: Giovanni Stroppa non più l’allenatore del Crotone, esonerato il tecnico della promozione in A dei pitagorici

E’ arrivata l’ufficialità, ma la notizia era nell’aria da ieri: Giovanni Stroppa non è più l’allenatore del Crotone. Fatale al tecnico la sconfitta interna di ieri contro il Cagliari, solo ultima di una serie di partite e risultati negativi con cui i pitagorici hanno raccolto 12 miseri punti in più di un girone.

“Il Football Club Crotone – si legge sul sito ufficiale – comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera”.