Crotone, Cosmi non si nasconde: “situazione disperata, contro il Bologna serve coraggio e sfacciataggine”

19 Marzo 2021 16:36

Serse Cosmi non usa mezzi termini alla vigilia di Crotone-Bologna: i calabresi, ultimi in classifica, dovranno giocare con coraggio e sfacciataggine

Serse Cosmi ritorna in panchina dopo la squalifica, più carico che mai, soprattutto schietto e diretto come sempre. Il neo allenatore dei calabresi, subentrato in corsa a Giovanni Stroppa, non ha fatto mistero della situazione presente in casa calabrese definendola ‘disperata’. Contro il Bologna servirà coraggio e sfacciataggine per ottenere punti importanti in chiave salvezza che ad oggi dista 8 punti (Torino 23 punti).

“Io credo che farci influenzare sarebbe un errore imperdonabile per il nostro campionato. – ha dichiarato Cosmi in conferenza stampa – Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi, tutti i discorsi possono essere considerati pensando solo a noi. Nel bene e nel male, non dobbiamo farci condizionare dagli altri risultati. Per la partita di Roma, ripeto: sono rammaricato. C’erano tutte le condizioni per uscire almeno con un risultato di parità, c’è mancato quel pizzico di coraggio in più che ci avrebbe permesso di tornare a casa con un risultato positivo. Ma la nostra posizione ci impone di avere coraggio e sfacciataggine, ce lo impone la nostra disperata situazione“.

Concentrandosi poi sul Bologna, Cosmi ha aggiunto: “il Bologna è una squadra costruita dal più grande ricercatore e fornitore di diamanti grezzi del nostro calcio, ovvero Walter Sabatini. Questo dà al Bologna già tantissimo. Poi sta all’allenatore far fruttare queste potenzialità. In questo caso esistono entrambe le cose, perché Mihajlovic è allenatore che riesce a trasformare questi diamanti grezzi in calciatori di assoluto livello. Facendo questa premesse, dico che è una squadra da affrontare non con attenzione, di più. Ha un ‘ragazzino’ in attacco come Palacio che se la gioca con tutti e ha qualità tecnica e tattica. Il Bologna gioca con leggerezza e in questo momento della stagione può creare ancora più problemi agli avversari“.