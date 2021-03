Anche Crosetto (FDI) contro le chiusure del Governo: “Nessuno è più disposto a stare rinchiuso in casa”

27 Marzo 2021 16:28

Sempre più politici alzano la voce contro la proroga delle misure restrittive del Governo: le parole del coordinatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto

La proroga delle misure restrittive del Governo in merito all’emergenza Coronavirus, che – eccetto le scuole – manterrà lo stato di rigore di questi mesi, ha scatenato non solo l’ira di sempre più persone (commercianti ma ora anche cittadini che chiedono libertà dopo un anno) ma anche di politici. Salvini, nonostante le parole di Draghi, ha tenuto a precisare il suo pensiero schierandosi al fianco della gente. Ma, sempre attraverso i propri canali social, anche il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia Guido Crosetto sbotta: “Nessuno – scrive su Twitter – è più disposto ad accettare di essere rinchiuso in casa con regole che continuano ad essere irrazionali, solo per l’incapacità di chi ha gestito la pandemia. Anche le persone più miti, non lo sono più”.