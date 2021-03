Covid: Salvini, ‘lavoriamo per produrre vaccini in Italia, spero no lockdown’

7 Marzo 2021 22:40

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Stiamo lavorando per produrre in Italia i vaccini che ci serviranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni per non dipendere dagli errori o dai ritardi degli altri”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Live non è la D’Urso’ su Canale 5, esprimendo l’auspicio che non si debba arrivare ad un nuovo lockdown.