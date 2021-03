Covid Lombardia, oggi 5.518 contagi: dati 19 marzo

19 Marzo 2021 17:36

(Adnkronos) – Sono 5.518 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino della Protezione Civile di oggi, 19 marzo. Si registrano 80 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri nella regione sono stati processati 64.999 tamponi. In aumento i ricoverati con sintomi (sono 6.796, +52 da ieri) e i pazienti in terapia intensiva (788, +2). Attualmente sono 100.904 i positivi al Covid-19 in Lombardia, mentre salgono a 689.107 i casi totali dall’inizio della pandemia nella regione e a 29.631 le vittime.