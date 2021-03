Covid Liguria, oggi 248 contagi e 9 decessi: dati 9 marzo

9 Marzo 2021 20:05

(Adnkronos) – Sono 248 i nuovi contagi di Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 9 marzo. Si registrano altri 9 morti nella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.620 tamponi molecolari e 2.600 antigenici rapidi.

In tutto sono 583 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, 6 in più di ieri, dei quali 62 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 5.347 persone.