Covid: in Lombardia 5.077 nuovi positivi e 100 morti, ricoveri in calo (-21) (2)

26 Marzo 2021 17:53

(Adnkronos) – Prosegue dunque il trend di diminuzione di ricoverati per Covid già osservato ieri, quando ci sono stati -46 posti letto occupati.

In terapia intensiva sono poco più di ieri i pazienti gravi ricoverati: 848 (+3). A fronte di 60.804 tamponi processati, i nuovi positivi sono l’8,3%, in linea con ieri (8,4%).

I guariti e i dimessi da ieri sono 2.400. I 100 decessi portano il totale dei morti da inizio pandemia a 30.285.