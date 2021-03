Covid: Gasparrini (Federcasalinghe), ‘Bonetti si sbrighi, adesso bisogna dare speranza’

10 Marzo 2021 20:51

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – Niente più canti dai balconi “adesso siamo un popolo stressato”, “stanco”, che “sta perdendo il coraggio di vivere positivamente”. “Noi casalinghe, più a casa che mai, costrette a gestire situazioni estremamente complesse in caso di figli adolescenti, che talvolta diventano ribelli; a subire violenza oltre che fisica anche solo verbale; a dover gestire figlie teenager che avrebbero voglia di uscire ed invece mangiano tutto ciò che trovano o ragazzi ribelli; a tentare di tenere unita la famiglia creando serenità a tavola, momento di comunione di sentimenti”. A parlare di un anno di pandemia è Federica Rossi Gasparrini, presidente di Federcasalinghe che rivolgendosi all’Esecutivo afferma: “Il Governo deve dare aspettative vere; mi rivolgo alla Bonetti, se passa il decreto applicativo sul Fondo per la formazione, le donne sapranno che dopo hanno una opportunità. Sono disposta allo sciopero della fame. Adesso bisogna dare speranza”.

“C’è sofferenza nel paese. Ciò che avrebbe dovuto essere transitorio non si sa quando finirà. Si sbrighino – conclude rivolgendosi al Governo – nella vita è un grande investimento pensare positivamente al futuro”.

(di Roberta Lanzara)