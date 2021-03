1 Marzo 2021 21:15

Parigi, 1 mar. (Adnkronos) – Sono 4.703 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Direzione generale per la Sanità francese, annunciando il decesso in ospedale di altre 379 persone che avevano contratto il virus. Lo stesso ente segnala, inoltre, che 25.430 pazienti sono attualmente ricoverati in ospedale a causa del coronavirus. Sono state, invece, 347 (in aumento) le persone ricoverate in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.544.