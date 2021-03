Covid: Fmi, da pandemia duro colpo a Italia, ma risposta efficace

30 Marzo 2021 15:39

Roma, 30 mar. – (Adnkronos) – “La pandemia ha inferto un duro colpo alla popolazione e all’economia italiana” ma “la risposta politica è stata generalmente efficace nell’attenuare l’impatto della crisi sanitaria”. Lo sottolinea l Fondo Monetario Internazionale nel rapporto periodico sull’Italia, segnalando come “l’andamento delle vaccinazioni dovrebbe essere accelerato e le misure di sostegno dovrebbero essere gradualmente ridotte” con l’allontanarsi della crisi e il rafforzamento della ripresa economica. Per il Fondo “gli stimoli saranno necessari anche dopo la fine della crisi sanitaria per limitare le ferite permanenti sul mercato del lavoro e sullo stock di capitale e per costruire un’economia più verde, più intelligente e più giusta”.