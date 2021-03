Covid: de Blasio, ‘a New York finora somministrati 3,3 mln vaccini’

22 Marzo 2021 18:16

Washington, 22 mar. (Adnkronos) – A New York finora sono stati somministrati poco meno di 3,3 milioni di vaccini anti-Covid. Lo ha annunciato il sindaco della metropoli, Bill de Blasio, annunciando che la città si aspetta un aumento della fornitura di vaccini a partire da aprile.

Il sindaco, riporta l’emittente ‘Cnn’, ha spiegato di ritenere che le restrizioni anti-Covid non debbano essere allentate fino a quando non saranno raccolti più dati sul trend dei casi e sulle varianti. “Se vediamo che i numeri vanno nella direzione sbagliata, metteremo sul tavolo diverse opzioni”, ha dichiarato de Blasio.