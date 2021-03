Covid: Ciriani, ‘Draghi riprende da dove ha lasciato Conte, Fdi chiede riferisca in aula’

2 Marzo 2021 21:03

Roma, 2 mar. Adnkronos) – “Draghi riprende da dove ha lasciato Conte, con i Dpcm e le chiusure, ma non c’è un piano vaccini, non ci sono i ristori e non c’è un coinvolgimento dell’opposizione. Fratelli d’Italia chiede che il Presidente riferisca in Parlamento”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, ai tg Rai.