Covid: Ceo Bormioli Pharma, ‘pronti a supportare produzione italiana vaccini’ (2)

(Adnkronos) – Bormioli Pharma opera in stretta collaborazione con l’industria farmaceutica e con tutte le aziende che stanno lavorando per il futuro della salute a livello globale. In qualità di player di fama mondiale nel settore del packaging, l’azienda serve il mercato farmaceutico e biofarmaceutico con soluzioni complete, che includono flaconi in vetro e plastica, chiusure in plastica e alluminio e accessori.

Bormioli Pharma ha una presenza globale in oltre 100 paesi, con più di 1.300 dipendenti e 9 stabilimenti in Europa specializzati nella produzione di imballaggi in vetro e plastica. Ogni anno l’azienda produce oltre 7 miliardi di pezzi e nel 2019 ha registrato un fatturato annuo di circa 250 milioni di euro.