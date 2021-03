Covid: 19.611 nuovi casi, 297 i morti

28 Marzo 2021 17:40

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Sono 19.611 i nuovi casi di covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 272.630 tamponi, con l’indice di positività che sale al 7,2%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 297 morti, che portano il totale delle vittime a 107.933 da inizio pandemia.

In terapia intensiva sono ricoverate 3.679 (+44 da ieri), con 217 ingressi giornalieri. Sono 2.850.889 i guariti in totale (+17.950), 573.235 gli attuali positivi (+1.357). Questi i dati odierni del bollettino sui contagi covid elaborato dal ministero della Salute, consultabile sul sito della Protezione civile.