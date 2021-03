Il Cosenza sbatte sul palo e strappa un buon pari a Salerno in 10, ma la classifica rimane poco tranquilla

13 Marzo 2021 17:55

Il Cosenza, che rimane in inferiorità per tutta la ripresa, ottiene un buon pari per 0-0 a Salerno: la classifica, però, rimane preoccupante

Un buon pari, a Salerno, con l’inferiorità numerica per tutta la ripresa. Uno 0-0 tutto sommato importante, per il Cosenza, che all’Arechi ha anche da recriminare per il palo colpito da Sciaudone nella parte finale di match. Dall’altra parte, però, il solito super Falcone neutralizza più di un rigore in movimento. Alla fine la partita non si sblocca e per i lupi la classifica rimane preoccupante. Di seguito il programma completo con tutti i risultati di oggi, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 28ª GIORNATA

VENERDI’ 12 MARZO

ore 19:00

Cittadella-Pisa 2-0

ore 21:00

Spal-Entella 0-0

SABATO 13 MARZO

ore 14:00

Ascoli-Venezia 1-1

Cremonese-Reggiana 3-0

Frosinone-Brescia 0-1

Lecce-Chievo 4-2

Pordenone-Pescara 0-0

Reggina-Monza 1-0

ore 16:00

Salernitana-Cosenza 0-0

ore 18:00

Vicenza-Empoli

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 50 Monza 47 Salernitana 47 Lecce 46 Venezia 46 Cittadella 44 Chievo 42 Spal 42 Pisa 37 Frosinone 37 Brescia 36 Reggina 36 Vicenza 34 Pordenone 34 Cremonese 32 Reggiana 28 Cosenza 27 Ascoli 24 Pescara 22 Entella 21



CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

Coda (Lecce) 16 reti Mancuso (Empoli) 14 reti Forte (Venezia) 12 reti Aye (Brescia) 10 reti Meggiorini (Vicenza) 10 reti Tutino (Salernitana) 10 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti Ciofani (Cremonese) 9 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Mancosu (Lecce) 8 reti Marconi (Pisa) 8 reti Valoti (Spal) 8 reti

PROSSIMO TURNO SERIE B (29ª GIORNATA)

LUNEDI’ 15 MARZO

ore 21:00

Pisa-Spal

MARTEDI’ 16 MARZO

ore 17:00

Cosenza-Vicenza

Venezia-Lecce

ore 19:00

Brescia-Reggina

Chievo-Frosinone

Cittadella-Salernitana

Empoli-Pordenone

Entella-Cremonese

Monza-Reggiana

ore 21:00

Pescara-Ascoli