Cosenza: giovane arrestato per spaccio di droga

19 Marzo 2021 16:12

Cosenza: i carabinieri arrestano un 25enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Continua senza sosta il contrasto alla spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza. Nel corso di un servizio coordinato a largo raggio, i militari della Stazione di Cosenza Centro hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio un 25enne cosentino. Nella mattinata di ieri, i Carabinieri hanno eseguito un serie di ispezioni e perquisizioni nel Centro storico che si sono concluse con l’arresto di un ragazzo cosentino e la segnalazione alla Prefettura di Cosenza di altri 3 assuntori di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 600 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana occultata all’interno di una valigia, custodita nella camera da letto.

All’interno della stessa abitazione, i carabinieri hanno anche trovato 4 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Da quanto accertato dal Laboratorio di Analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia è emerso che dalla draga sequestrata si sarebbero potute ricavare 3.250 dosi che rivendute sul mercato avrebbero fruttato un introito di circa 6.000,00 euro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno esterno presso la Procura di Cosenza è stato associato agli arresti domiciliari. Il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto per lo stesso la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari.