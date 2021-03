Cosenza, la decisione del club dopo la sconfitta di Brescia: squadra in ritiro

3 Marzo 2021 15:47

Dopo la sconfitta maturata nello scontro diretto di Brescia, il Cosenza ha deciso di mandare la squadra in ritiro: la nota ufficiale

“La Società Cosenza Calcio informa che la squadra, al termine dell’allenamento pomeridiano, andrà in ritiro in vista della prossima gara con il Frosinone, in programma per sabato alle ore 14:00“. Con questa nota pubblicata sul sito ufficiale, il Cosenza informa circa la decisione assunta il giorno dopo la sconfitta nello scontro diretto a Brescia. La squadra rossoblu, che ha perso la sua seconda sfida consecutiva fuori casa, ma che sabato aveva trovato il primo successo stagionale interno, si ritrova attualmente al quartultimo posto, a meno tre dalla salvezza diretta. Sabato ospiterà al San Vito il Frosinone e, per non perdere la concentrazione in vista del rush finale, la società ha deciso di mandare tutti in ritiro. La squadra si allenerà in questi giorni lontana da occhi e orecchie indiscreti, senza distrazioni.