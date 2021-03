Cosenza: 30enne arrestato per violazione agli obblighi della sorveglianza speciale

6 Marzo 2021 09:06

Cosenza: dopo un lungo inseguimento il giovane veniva raggiunto ed accompagnato presso gli uffici del Comando Provinciale dei Carabinieri

Nel corso di una predisposto servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cosenza hanno tratto in arresto un 30enne, residente a Cellara (CS), per la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

​Nel pomeriggio di ieri, i militari, di servizio di pattuglia, controllavano nei pressi della Stazione ferroviari di “Vaglio Lise” alcuni giovani che erano rimasti sospettosamente isolati. Durante tale controllo, notavano in lontananza un giovane che stava sceso dal treno, appena giunto, iniziava a correre nella direzione opposto ove era presente il veicolo con i colori d’istituto. Il personale operante, accortosi dello scatto repentino del ragazzo, decidevano rincorrerlo intimandogli di fermarsi. Dopo un lungo inseguimento, il giovane veniva raggiunto ed accompagnato presso gli uffici del Comando Provinciale dove veniva identificato in un noto pregiudicato gravato dalla misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Cellara. Lo stesso veniva dichiarato in arresto e su disposizione del magistrato di turno presso la Procura di Cosenza tradotto presso il suo domicilio in regime degli arresti domiciliari.

​Nel pomeriggio odierno, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza, nel convalidare l’arresto ha disposto l’arrestato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.