Coronavirus, il vaccino Johnson & Johnson arriva in Italia il prossimo 16 aprile

29 Marzo 2021 16:21

Coronavirus, il vaccino Johnson & Johnson arriverà in Italia il prossimo 16 aprile: arriva la conferma di Francesco Paolo Figliuolo

Prosegue la campagna di vaccinazione anti-Covid in Italia con un nuovo ‘alleato’ in arrivo nella seconda metà del mese di aprile. Il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, ha annunciato l’arrivo del vaccino Johnson & Johnson anche in Italia a partire dal prossimo 16 aprile. Al termine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova, Medusei ha dichiarato: “il commissario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile. Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con i vaccini per poter ripartire“.