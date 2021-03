Coronavirus e vaccini, il Ministro Speranza: “la campagna va avanti”

17 Marzo 2021 09:52

Coronavirus, il Ministro Speranza: “gli eventi non incrinano la fiducia, la campagna vaccini va avanti”

“Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia, la campagna di vaccinazione va quindi avanti e dovrà accelerare anche con l’aumento delle dosi che avremo a disposizione, l’auspicio è che già da domani possa arrivare una risposta dall’Ema. Abbiamo massima fiducia e pretendiamo il massimo livello di sicurezza”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato.