Coronavirus: in Calabria ferme le vaccinazioni degli insegnanti, peggio solo la Liguria. Sicilia tra le Regioni più virtuose, ecco la situazione in Italia

9 Marzo 2021 13:41

In Sicilia sono 39.481 le dosi inoculate al personale scolastico, mentre in Calabria solamente 189. Il confronto con le altre Regioni italianw

Prosegue la campagna vaccinale in Italia e, come comunicato dal premier Mario Draghi nella giornata di ieri, ci sarà un accelerata nei prossimi giorni. In totale (con aggiornamento alle ore 9.50 del 9 marzo 2021) sono 5.587.592 le dosi di vaccino somministrato contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l’77.5% del totale di quelle consegnate. Ad oggi la somministrazione ha riguardato 3.426.376 donne e 2.161.216 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono invece 1.697.225. In modo particolare, le dosi sono state somministrate al personale scolastico sono esattamente 423.472, ma c’è grande disparità sul tutto il territorio nazionale: molte Regioni infatti viaggiano a passo spedito, mentre altre non hanno ancora un piano vero e proprio (oppure non lo hanno avviato) per immunizzare gli insegnanti e i dirigenti. Alla prima categoria appartiene la Sicilia con 39.481 dosi inoculate, alla seconda invece la Calabria che è ferma a sole 189. Il tema ha catturato l’attenzione del presidente Nino Spirlì che aveva emanato un’ordinanza di chiusura delle scuole per favorire le vaccinazioni, oggi impugnata dal Tar, pare invece dovrebbe piuttosto occuparsi del discorso organizzativo e migliorare le modalità di prenotazione. Ecco di seguito i dati di tutte le Regioni italiane:

Campania: 69.501

Puglia: 59.846

Lazio: 48.818

Toscana: 44.006

Sicilia: 39.481

Piemonte: 33.365

Emilia-Romagna: 32.970

Veneto: 29.616

Abruzzo: 14.431

Friuli Venezia Giulia: 11.632

Umbria: 10.897

Alto Adige: 8.807

Lombardia 6.975

Marche: 5.878

Trentino: 2.030

Basilicata: 1.371

Molise: 982

Valle d’Aosta: 538

Sardegna: 304

Calabria: 189

Liguria: 161