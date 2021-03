Coronavirus: vaccinazione con AstraZeneca presso la Chiesa del Buon Consiglio a Naso

28 Marzo 2021 21:18

Naso (Messina): l’Asp, Sabato 3 aprile, dalle 8,30 alle ore 18,00, presso la Chiesa del Buon Consiglio di c.da Madonnuzza, provvederà alla somministrazione del vaccino Astrazeneca alle persone di età compresa tra i 69 ed i 79 anni NON appartenenti alla Categoria di soggetti vulnerabili

Grazie alla collaborazione tra la Regione e i Vescovi Siciliani, il Sindaco ed i Parroci della Chiesa di Naso, in provincia di Messina, comunicano che l’Asp, Sabato 3 aprile, dalle 8,30 alle ore 18,00, presso la Chiesa del Buon Consiglio di c.da Madonnuzza, provvederà alla somministrazione del vaccino Astrazeneca alle persone di età compresa tra i 69 ed i 79 anni NON appartenenti alla Categoria di soggetti vulnerabili.

È possibile prenotare:

– direttamente presso l’ ufficio servizi sociali del Comune

– oppure chiamando al numero 331 4244931

– oppure mandare un messaggio Whataspp allo stesso numero indicando nome, cognome, codice fiscale e numero tessera sanitaria.

Verrà data conferma tramite messaggio telefonico con indicazione dell’ora in cui doversi presentare con la modulistica di privacy e questionario sanitario già compilati. Per una migliore organizzazione è opportuno prenotare entro martedì 30 marzo. Si consiglia, prima della prenotazione, di contattare il proprio medico curante per eventuali controindicazioni sanitarie.