Coronavirus, UFFICIALE ordinanza di Speranza: Calabria, Toscana e Valle d’Aosta da Lunedì 29 Marzo in “zona rossa”

26 Marzo 2021 19:14

Coronavirus: Calabria, Toscana e Valle d’Aosta in zona rossa, mentre il Lazio sarà inserito nell’area arancione

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 29 marzo. Passano in area rossa le regioni Calabria, Toscana e Val d’Aosta. La Regione Lazio, invece, passa in area arancione a scadenza della vigente ordinanza. Lo rende noto il ministero della Salute.

La Calabria entra in “zona rossa” nonostante abbia una delle incidenze del virus più basse d’Italia: appena 132 nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti, quasi la metà rispetto ai 251 nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti della Toscana e meno di un terzo rispetto ai 410 nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti del Friuli Venezia Giulia.

La prossima settimana l’Italia sarà così suddivisa:

In Zona Rossa 42 milioni e 334 mila abitanti

Lombardia

Campania

Veneto

Emilia Romagna

Piemonte

Puglia

Toscana

Calabria

Marche

Friuli Venezia Giulia

Provincia autonoma di Trento

Valle d’Aosta

In Zona Arancione 17 milioni e 280 mila abitanti

Lazio

Sicilia

Sardegna

Liguria

Abruzzo

Umbria

Basilicata

Provincia autonoma di Bolzano

Molise

