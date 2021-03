Coronavirus, Speranza: “Entro l’estate tutti gli italiani che vorranno potranno essere vaccinati”

8 Marzo 2021 15:22

Coronavirus, le parole del ministro della Salute Roberto Speranza: “Entro l’estate conto che tutti gli italiani che lo vorranno potranno essere vaccinati”.

All’Italia in questo momento, più di ogni altra cosa, serve una netta accelerata sui vaccini. Di questo ha parlato, a Mezz’ora in più su Rai3, il ministro della Salute Roberto Speranza: “Pensiamo che il prossimo trimestre sia quello decisivo per le vaccinazioni. Dal 1 aprile inizia il secondo trimestre in cui ci aspettiamo l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi, e puntiamo a raggiungere almeno metà della popolazione. Tra queste dosi ci sarà anche il vaccino di J&J che è monodose. quindi alla fine del secondo trimestre dell’anno ci troveremo in una situazione in cui la maggioranza sarà vaccinata e entro l’estate conto che tutti gli italiani che lo vorranno potranno essere vaccinati“.

Nel solo mese di marzo, ha spiegato Speranza, “riceveremo dalle aziende farmaceutiche più vaccini di quelli ricevuti dal 27 dicembre al 28 di febbraio, quindi siamo in una fase di accelerazione e le vaccinazioni aumenteranno sempre di più in modo progressivo con l’aumento delle dosi disponibili”. Oggi però, ha aggiunto, “le varianti del virus hanno prodotto una fase espansiva e di accelerazione dell’epidemia e secondo l’Iss la variante inglese riesce a diffondersi con una velocità maggiore del 40% , ed oggi almeno il 54% dei casi è legato a questa variante. Gli studi sono tuttavia ancora in corso”. Le varianti cioè, ha detto Speranza, “rappresentano una nuova sfida e rispetto a questa sfida noi siamo costretti , almeno nella fase precedente all’impatto più forte della vaccinazione sulla nostra popolazione, a tenere misure ancora molto rigorose”.