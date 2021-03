24 Marzo 2021 09:46

Coronavirus in Sicilia: altri quattro comuni in “Zona Rossa”. Sono Ribera, Serradifalco, Trabia e Santa Maria di Licodia

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che istituisce quattro nuove “zone rosse” in Sicilia. Si tratta di Ribera, in provincia di Agrigento, Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, Trabia, nel Palermitano e di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. L’ordinanza entrerà in vigore giovedì 25 marzo e sarà valida fino al 6 aprile compreso.