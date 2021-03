Coronavirus, riapre dopo 4 mesi il Teatro Antico di Taormina: lo spettacolo del tricolore acceso per l’occasione [FOTO]

8 Marzo 2021 20:02

Un segno di speranza per una Regione che vuole ripartire: il Teatro Antico di Taormina si accende di verde, bianco e rosso, esattamente come un anno fa quando in Italia arrivò la pandemia del Coronavirus

Ha riaperto finalmente il Teatro Antico di Taormina. Uno dei simboli della Magna Grecia in provincia di Messina è tornato infatti oggi ad essere visitabile dopo quattro mesi di chiusura imposta dalle misure anti-Covid a livello nazionale. A consentire l’apertura è la conclusione dei lavori straordinari di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, per la nuova cabina elettrica, attivata lo scorso 2 marzo e che opererà a servizio del sito monumentale e dell’area urbana circostante. Per consentire il rifacimento della pavimentazione nell’ingresso di via Teatro Greco, i visitatori potranno accedere all’area monumentale da via Bagnoli Croce, percorrendo lungo i fianchi della collina il cosiddetto “Sentiero di Goethe”, itinerario panoramico immerso nel verde che, già all’epoca del Grand Tour del Settecento, conduceva i viaggiatori stranieri alla spettacolare scoperta del grande teatro. Per l’occasione con la direttrice del Parco archeologico Naxos Taormina, Gabriella Tigano, sono stati presenti l’assessore regionale dei Beni culturali, Alberto Samonà, e il sindaco di Taormina, Mario Bolognari. In serata inoltre sono state riaccese le luci del tricolore, esattamente come 12 mesi fa quando iniziò il duro lockdown.