Coronavirus, misure drastiche dal Regno Unito: 5000 sterline di multa a chi lascia il Paese

23 Marzo 2021 13:09

Il Regno Unito mette nero su bianco la legge che multa di 5000 sterline chiunque lasci il Paese, durante il lockdown, senza un valido motivo

Il governo del Regno Unito ha deciso di far diventare legge il divieto, già imposto gli scorsi mesi ai cittadini britannici, di viaggiare verso l’estero se non per comprovate e necessarie ragioni. Ad un anno esatto dal primo lockdown imposto all’UK, il provvedimento è stato inserito nel testo legislativo di proroga dei poteri d’emergenza legati alla pandemia sottoposto ieri al Parlamento dal governo di Boris Johnson. Agli eventuali trasgressori, che lasceranno il Regno Unito senza un valido motivo, sarà inflitta una multa da 5000 sterline. La misura si è resa necessaria per cercare di limitare il rischio d’importazione o di re-importazione delle più temute varianti del Coronavirus dopo che recentemente, anche grazie ai vaccini, la situazione Covid in Gran Bretagna sta tornando su livelli più stabili.