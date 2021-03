Coronavirus, prima vittima a Gerocarne (VV). Il sindaco: “piangiamo la prima vittima”

8 Marzo 2021 12:57

Coronavirus, il post del sindaco di Gerocarne sulla prima vittima

“Purtroppo Gerocarne piange la sua prima vittima in conseguenza ai postumi del Covid. Una nostra giovane concittadina di Sant’Angelo, madre di famiglia, nonostante la sopraggiunta negativizzazione, si è dovuta arrendere alle cicatrici lasciate sui suoi organi da questo subdolo virus che inizia a mietere vittime anche nei nostri piccoli centri. Come comunità e come amministrazione ci stringiamo al dolore dei familiari, porgendo loro il più sentito cordoglio e sperando trovino la forza e la lucidità per superare questo difficilissimo momento di sconforto.

Ciao Vittoria”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Gerocarne (Vibo Valentia), Vitaliano Papillo.