Coronavirus, il premier thailandese disinfetta i giornalisti: spray in faccia dopo le domande ‘scomode’ [VIDEO]

10 Marzo 2021 12:47

Prayut Chan Ocha, premier della Thailandia, ha spruzzato in faccia ai giornalisti dello spray disinfettante anti-Covid dopo alcune domande ‘scomode’

Da quando il mondo ha a che fare con la pandemia di Coronavirus, l’attenzione verso l’igiene e la pulizia è massima (fortunatamente). Disinfettare gli ambienti è diventata pratica comune, nonchè importante, anche se qualcuno a volte esagera. Prayut Chan Ocha, premier thailandese, ad esempio, ha provveduto personalmente a ‘disinfettare’ i giornalisti. Il suo è stato, ovviamente, un gesto polemico e dalla totale inutilità igienico-sanitaria. Durante un incontro con i media, successivo ad una riunione nella quale è stato deciso un rimpasto del gabinetto del suo governo, Chan Ocha è stato infastidito dalle domande dei giornalisti sulle proteste dei giovani contro di lui e contro il re: a quel punto, armatosi di spray disinfettante, ha iniziato a spruzzarlo in faccia ai giornalisti presenti nelle prime file. Una sorta di gesto metaforico per ‘disinfettare le impurità‘ presenti. Ex generale a capo del golpe militare del 2014, Chan Ocha è legato da uno stretto rapporto con il sovrano e gode di una certa forma di impunità legale grazie alla folta cerchia di senatori, da lui stesso nominati e non eletti.