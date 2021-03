Coronavirus, i dati dell’incidenza aggiornati: in Sicilia e Calabria la situazione migliore d’Europa

11 Marzo 2021 17:18

Coronavirus: in Sicilia e Calabria la situazione migliore d’Europa

Il dato dell’incidenza dei nuovi casi evidenzia il contagio da nuovo Coronavirus nelle varie Regioni d’Italia, la media nazionale è di 247 nuovi casi ogni 100 mila abitanti, ma c’è una notevole differenza tra il Nord e il Sud ed è soprattutto al Sud che il contagio è contenuto. In Sicilia abbiamo solo 83 nuovi casi ogni 100 mila abitanti, in Calabria 81, in Sardegna 38, in Emilia Romagna abbiamo 437 nuovi casi ogni 100 mila abitanti, in Friuli Venezia Giulia sono 371 e nella provincia autonoma di Trento sono 355. Al momento non ci sono Regioni come Calabria e Sicilia con un’incidenza così bassa.

Anche per quanto riguarda le persone attualmente positive, Calabria, Sicilia e Valle d’Aosta sono tra le più virtuose: la Campania è la Regione in cui ce ne sono di più, seguita da Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.