Coronavirus, NESSUN MORTO per il 3° giorno consecutivo in Provincia di Reggio Calabria. Ospedale senza affanni, reparto Covid sempre nello “scenario 1”

27 Marzo 2021 19:17

Coronavirus, gli ultimi dati da Reggio Calabria: è la Provincia meno colpita d’Italia, oggi non c’è stato nessun morto per il terzo giorno consecutivo e in ospedale la situazione è sotto controllo

Nessun morto per il terzo giorno consecutivo nella Provincia di Reggio Calabria, che si conferma la meno colpita in Italia e tra le meno colpite d’Europa dalla pandemia del nuovo Coronavirus. Su una popolazione di 550 mila abitanti, oggi sono soltanto 82 i pazienti ricoverati in ospedale, al GOM di Reggio Calabria, dove la situazione non preoccupa: il nosocomio reggino è abbondantemente nello “scenario 1” e riesce a gestire questa situazione senza affanni. Lo “scenario 1” è quello di criticità ordinaria in base al numero di posti letto occupati dai pazienti Covid: fino a 111 pazienti vengono assorbiti dall’organizzazione dei Riuniti senza particolari preoccupazioni. E’ dal 12 dicembre, oltre 3 mesi e mezzo fa, che il GOM è stabilmente nello “scenario 1”, in una situazione che rimane sotto controllo (vedi grafico a corredo dell’articolo con l’andamento dei ricoveri in ospedale dal 1° ottobre ad oggi). In base al bollettino diffuso pochi minuti fa dalla direzione dell’ospedale, nelle ultime ventiquattro ore sono stati 240 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, solo 5 sono risultati positivi al test. Gli 82 pazienti Covid positivi ricoverati al GOM sono così suddivisi: 32 sono in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 21 in Pneumologia, 18 in Medicina d’urgenza e 11 in Terapia Intensiva. Continuano le vaccinazioni: ad oggi le dosi somministrate dall’ospedale sono 10.247. Di queste, 7.045 sono prime dosi, 3.202 sono, invece, seconde dosi.

Complessivamente, dall’inizio della pandemia, nell’intera provincia reggina ci sono stati soltanto 235 morti in più di un anno, su un totale di 16.620 casi accertati: il tasso di mortalità complessivo è di appena 42 vittime ogni 100 mila abitanti, il più basso dell’intera Europa. Il dato nazionale dell’Italia è di 178 morti ogni 100 mila abitanti. Il tasso di letalità (morti sui contagiati) è dell’1,41%, anche qui di gran lunga inferiore rispetto alla media nazionale (3,06%). Del totale dei 16.620 casi reggini, 15.077 sono già guariti.