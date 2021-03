Coronavirus, Musumeci sottolinea “contagi in tutta Italia, la Sicilia è una delle Regioni in cui si sta meglio”

11 Marzo 2021 16:42

Coronavirus, Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia sottolinea le condizioni favorevoli dell’isola rispetto al resto d’Italia

“I contagi persistono in tutta Italia, la Sicilia è una delle regioni in cui si sta meglio. Se poi vogliamo essere nemici di noi stessi, facciamolo pure. Noi siamo zona gialla e lo siamo ampiamente, ma essere prudenti non è mai troppo”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, al termine di un incontro effettuato quest’oggi presso il Policlinico ‘Paolo Giaccone’ di Palermo nel giorno dell’avvio dei lavori per il completamento del nuovo polo dell’emergenza. “Abbiamo riscontrato un leggero aumento dei contagi negli ultimi tre giorni – aggiunge il governatore sottolineando il miglioramento delle condizioni sul territorio – ma se penso ai numeri di due mesi fa, quando si arrivava a duemila contagi al giorno, mi viene da pensare che ci sia stata e continua a esserci una condotta collettiva improntata alla responsabilità”.

In merito alle istituzioni di sei nuove zone rosse sul territorio siciliano: “Quando il dipartimento di prevenzione e sindaco evidenziano la necessita’ di dover chiudere, la firma dell’ordinanza per la zona rossa diventa inevitabile. Per fortuna – sottolinea Musumeci – si tratta di interventi a macchia di leopardo, ci auguriamo che il fenomeno non si estenda“.