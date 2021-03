29 Marzo 2021 11:04

Coronavirus, isolati i primi due casi ‘siciliani’ di variante brasiliana

I ricercatori del dipartimento di microbiologia molecolare del Policlinico di Messina hanno isolato i primi due casi ‘siciliani’ di variante brasiliana del Covid-19, considerata la più aggressiva fra le mutazioni del virus. I due casi sono due fratelli che risiedono in un paese della provincia di Messina, che vivono con i genitori anch’essi positivi al virus ma in forma ‘tradizionale’. Secondo la task force anti Covid della Regione, sono gli unici due casi per ora accertati in tutta la Sicilia.