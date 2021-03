5 Marzo 2021 13:09

Coronavirus: le parole del commissario ad acta della sanità calabrese Guido Longo

“Noi siamo zona gialla, non parliamo dei futuro, per noi non penso, al momento“. Cosi’ il commissario ad acta della sanita’ calabrese, Guido Longo, a margine della riunione dell’Unita’ di crisi regionale anti Covid 19, ha risposto ai giornalisti sulla possibilita’ che la Calabria passi da zona gialla a zona arancione.