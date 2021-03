Coronavirus, Figliuolo e Curcio danno l’esempio: vaccinati con il vaccino AstraZeneca

20 Marzo 2021 12:08

Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, si sono vaccinati con il vaccino AstraZeneca

Prima lo stop in via precauzionale, non solo in Italia, ma anche in altri grandi Paesi d’Europa. Le valutazioni e poi il nuovo ok dell’Ema: il vaccino AstraZeneca è sicuro e il rapporto ‘benefici-rischi’ è ampiamente favorevole. Riprendono dunque le vaccinazioni con il farmaco anglo-svedese, nonostante qualche cittadino italiano sia ancora titubante. Per fugare ogni dubbio sul fatto che il vaccino sia necessariamente l’unico strumento utile ad uscire dall’emergenza Covid, ci ha pensato prima Mario Draghi dicendosi prontoa vaccinarsi con AstraZeneca appena sarà il suo turno, poi due grandi personalità della politica italiana. Quest’oggi, presso il drive through della Difesa alla Cecchignola di Roma, si sono presentati il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio: entrambi, in fila insieme agli altri cittadini e militari, si sono vaccinati con il vaccino AstraZeneca. Secondo i dati comunicati nelle ultime ore dai centri vaccinali, le dichiarazioni confortanti degli esperti e quelle dei politici hanno contribuito nell’evitare ulteriori disdette delle prenotazioni per ricevere la somministrazione del vaccino.