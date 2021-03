Coronavirus, l’annuncio di Draghi: “mi vaccino con AstraZeneca”. Il governo pronto a coinvolgere Totti e altri personaggi autorevoli

19 Marzo 2021 12:21

Vaccini: pronta la campagna ‘Mi vaccino perché…” Repubblica racconta l’idea di coinvolgere anche sportivi come Francesco Totti e Valentina Vezzali

Serve un segnale forte per spegnere timori e unitili allarmismi sulla campagna vaccinale ed il Governo ha in mente un’idea. Prima una grande scritta: “Mi vaccino perche’…” poi il volto di un campione. E’ il cuore della campagna pensata dallo staff che si occupa della comunicazione. L’idea è coinvolgere campioni come Francesco Totti e Valentina Vezzali, ma anche illustri personalità del mondo della cultura, del cinema, della musica e dell’informazione. A riportarlo il quotidiano ‘La Repubblica’ sostenendo che l’obiettivo è “sfumare le angosce degli ultimi giorni e ammortizzare l’effetto nefasto della sospensione temporanea di AstraZeneca”. Sempre secondo il quotidiano, “nei prossimi giorni Palazzo Chigi cercherà di pianificare la campagna che ha in mente. Innanzitutto raccogliendo l’adesione formale dei big, tutti ad altissima ‘popolarità. Poi coinvolgendo le principali testate radio-televisive del Paese, cosi’ come i quotidiani e i siti d’informazione”. L’obiettivo è mobilitare, tra gli altri, Rai, Mediaset, La7, Sky e i giornali. Il quotidiano aggiunge che il premier Mario Draghi “annuncerà nelle prossime ore – forse oggi in una conferenza stampa – l’intenzione di prenotare la ‘sua’ dose”.