Coronavirus, la campagna vaccinale in Israele funziona: “qui si canta e si balla”, riaprono i ristoranti e la gente torna a divertirsi [VIDEO]

17 Marzo 2021 16:48

Lo stato israeliano è tra i più veloci al mondo a somministrare i vaccini

Ha raggiunto oltre 4 milioni di visualizzazioni un video pubblicato da un’utente israeliana su Twitter. Nello stato ebraico si sta lentamente tornando alla normalità grazie ad una campagna vaccinale che funziona e procede in modo spedito. Il video pubblicato da @3myriam1 mostra dei ragazzi seduti ai tavolini di un pub che si divertono mentre il locale trasmette musica ad alto volume. “A Tel Aviv si canta e si balla”, scrive nella descrizione del post: nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi in Israele sono stati 1.472 con un tasso di positività crollato al 2.1%, il più basso dal primo dicembre scorso. Intanto oltre 5 milioni di israeliani (circa il 60% della popolazione totale) hanno già ricevuto almeno la prima dose di vaccino, questi possono presentarsi al ristorante con il certificato vaccinale. D’altro canto il governo israeliano sta cercando di allargare l’accesso nei luoghi pubblici a tutti i cittadini: postazioni per i test antigienici rapidi installate all’ingresso di locali, discoteche, cinema, teatri e palestre.