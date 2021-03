Coronavirus in Calabria: altre risorse per le imprese [INFO e DETTAGLI]

25 Marzo 2021 19:41

Regione Calabria: aiuti economici per cinema, teatri, discoteche, bar. Orsomarso: “Contributi per resistere alla crisi”

È stata definita la concessione degli aiuti economici agli aventi diritto attraverso la misura “Ristora Calabria”, indirizzata al sostegno di cinema, discoteche, teatri, bar degli istituti scolastici superiori e attività commerciali ubicate negli aeroporti, colpite dagli effetti delle misure di contenimento adottate dal Governo a causa dell’emergenza Covid.