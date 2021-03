Coronavirus, l’annuncio di Figliuolo: “da domani sistemi informativi a Poste Italiane”

31 Marzo 2021 16:03

Coronavirus, l’annuncio del commissario Figliuolo in visita all’hub di MalpensaFiere di Busto Arsizio: da domani sistemi informativi a Poste Italiane

Novità sulla campagna vaccinale in Italia, da domani i sistemi informativi assegnati a Poste Italiane. Lo ha annunciato il commissario per l’emergenza Covid in Italia, Francesco Paolo Figliuolo, in visita con Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, presso l’hub nell’area espositiva di MalpensaFiere a Busto Arsizio (Varese). Figliuolo e Curcio sono stati accompagnati dal consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale Guido Bertolaso, da Fabio Lunghi, presidente della camera di commercio di Varese, proprietaria della struttura, e dal sindaco di Busto e presidente della provincia Emanuele Antonelli. “Ovviamente non viviamo nel Paese ideale, ci potrebbero essere problemi, li miglioriamo, i sistemi informativi da domani prenderanno una nuova luce con il sistema nazionale, quello della struttura commissariale di poste italiane quindi sono confidente che si farà ancora meglio“, il commento di Curcio.