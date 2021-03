Coronavirus, Adriano Galliani ricoverato in ospedale: due settimane fa era risultato positivo

11 Marzo 2021 15:21

Coronavirus, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è stato ricoverato in ospedale: due settimane fa era risultato positivo

Tra due giorni il Monza sarà di scena al Granillo, ospitato dalla Reggina per la 28ª giornata di Serie B. Le notizie provenienti dal club brianzolo, però, non sono delle migliori per quanto riguarda aspetti che esulano dal calcio. Infatti Adriano Galliani, braccio destro di Berlusconi al Milan per una vita e attuale amministrato delegato della società biancorossa, è stato ricoverato in ospedale per precauzione causa Covid. Lo scrive Libero. Il dirigente italiano era risultato positivo al virus lo scorso 25 febbraio, due settimane fa.