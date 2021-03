Coronavirus: hub vaccinale a Sant’Agata Militello. Proposto il palasport Mangano

26 Marzo 2021 12:10

Coronavirus, il sindaco Mancuso: “ho chiesto formalmente la possibilità di realizzare un hub per la campagna vaccinale anti Covid a Sant’Agata Militello”

“Nel corso della visita odierna all’ospedale del direttore generale facente funzioni dell’Asp 5, Dott. Bernardo Alagna, ho chiesto formalmente la possibilità di realizzare un hub per la campagna vaccinale anti Covid a Sant’Agata Militello. Nei giorni scorsi ho contattato la proprietà del Palasport Mangano che ha dato subito la propria disponibilità ad offrire l’utilizzo della struttura”, è quanto scrive in una nota il sindaco Bruno Mancuso. “Faremo quindi un sopralluogo con i responsabili del dipartimento del distretto sanitario per valutare la migliore soluzione possibile per la realizzazione del punto vaccini, nella speranza chiaramente che arrivino presto i vaccini necessari per l’esecuzione di una campagna vaccinale quanto più capillare possibile a beneficio della popolazione tutta”, conclude la nota.