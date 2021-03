Coppa America, notte amara per Luna Rossa: Team New Zealand vince le regate 7 e 8 e si porta sul 5-3

15 Marzo 2021 10:20

Coppa America, Luna Rossa perde entarambe le regate della notte a causa di qualche problema di vento: Team New Zealand si porta sul 5-3

La prima notte amara di Coppa America per Luna Rossa. Dopo il rinvio delle regate previste nella giornata di ieri a causa dell’assenza di vento che avrebbe reso impossibile gareggiare, nella notte italiana si sono disputate le regate 7 e 8, le prime in cui l’imbarcazione italiana non ha portato a casa un punto. Fino a questo momento infatti, nell’edizione 2021 i due equipaggi si erano divisi la posta in palio giornata dopo giornata, portandosi sul 3-3 con gli italiani che per due volte si era portata in vantaggio, salvo poi farsi recuperare. Le regate 7 e 8 sono andate invece a Team New Zealand, imbarcazione detentrice del titolo.

Nella race 7 Luna Rossa si è comportata molto bene, passando in vantaggio seppur con i ‘Kiwi’ sempre attaccati in inseguimento. Una virata sottovento dopo il secondo cancello è costata cara all’equipaggio tricolore che ha visto sfumare il vantaggio: il team neozelandese si è imposto con 58 secondi di vantaggio. Nella race 8, nonostante il poco vento presente, Luna Rossa ha iniziato nuovamente avanti di circa 60 metri, ma il progressivo calo di vento ha permesso a New Zealand di recuperare il gap e gestire il vantaggio accumulato nel finale di gara. Domani le regate 8 e 9: se il team defender dovesse vincerle entrambe si confermerebbe campione, Luna Rossa deve vincere almeno una regata per restare ancora in corsa.