Coppa America, si va sul 3-3! Luna Rossa scappa, New Zealand la raggiunge: non si spezzala parità

13 Marzo 2021 11:16

Non si spezza la parità in Coppa America: dopo le due regate della notte, Luna Rossa e Team New Zealand sono sul punteggio di 3-3

Fuoco e fiamme nel golfo di Haruaki, un ossimoro visto che si tratta di un tratto di mare, ma basta guardare le regate in cui si affrontano Luna Rossa e Team New Zealand per capire che non c’è alcuna figura retorica che tenga. ‘Battaglia navale’ quella fra l’imbarcazione azzurra e i favoritissimi neozelandesi che, per la seconda volta si ritrovano sotto nel punteggio e poi riesco a recuperare con prepotenza. Una parità che non si spezza in questa Coppa America, il punteggio resta sul 3-3. Luna Rossa passa in vantaggio con una prima regata praticamente perfetta: nonostante il poco vento (8 nodi), Team New Zealand si conferma veloce, ma l’equipaggio italiano copre ogni virata degli avversari, accumula un buon vantaggio e lo amministra fino al termine della prima regata. Nella seconda invece, un ‘buco di vento’ penalizza l’imbarcazione italiana che si ritrova fin da subito costretta ad insguire New Zealand che deve solo andare il più veloce possibile: un invito a nozze per una vittoria facile.