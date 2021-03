Coppa America, Luna Rossa dà spettacolo: contro New Zealand è 2-2! Il successo nella 3ª regata entra nella storia

12 Marzo 2021 10:54

Coppa America, Luna Rossa dà spettacolo contro New Zealand: 2-2 dopo 4 regate! Il successo nella 3ª regata entra nella storia della vela italiana

Luna Rossa continua a stupire in Coppa America. Se l’1-1 dopo le prime due regate effettuate poteva essere frutto di una prestazione forse al di sopra delle proprie potenzialità (o al di sotto, se si parla dei favoriti neozelandesi), il risultato di parità maturato nella seconda giornata di regate è solo una piacevole conferma: Luna Rossa darà del filo da torcere a Team New Zealand per tutta la competizione. Un altro pareggio, si va sul 2-2 con una regata a testa, ma questa volta l’Italia non insegue, passa addirittura in vantaggio. Il successo nella terza gara, letteralmente domianta dall’equipaggio tricolore, entra nella storia della vela: mai nessuna imbarcazione italiana era riuscita a vincere due gare consecutive nell’atto conclusivo della Coppa. Sotto nel punteggio, il ‘defender’ però non si perde d’animo e nella quarta regata sfrutta un errore italiano (forse un problema tecnico) e prende il largo riportando il punteggio sul 2-2. Domani si scende nuovamente in acqua per un testa a testa che promette spettacolo.