12 Marzo 2021 16:35

Continua il percorso di avvicinamento all’inaugurazione del Waterfront di Reggio Calabria. Domani il primo dei tavoli tematici curato dall’Assessora Mariangela Cama

Continua il percorso di avvicinamento all’inaugurazione del nuovo Waterfront di Reggio Calabria. Dopo la conferenza stampa di mercoledi scorso, domani sabato 13 marzo, sarà la volta del primo dei tavoli tematici promossi dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, nell’ambito delle attività di ascolto e partecipazione che coinvolgeranno le diverse categorie cittadine dei settori sui quali la grande opera, finanziata con il programma Pon Metro, dispiegherà i suoi effetti. Il primo degli appuntamenti in programma, curato dall’Assessore alla Pianificazione territoriale e urbana sostenibile e alla programmazione sui progetti strategici del Comune di Reggio Calabria Mariangela Cama, si svolgerà domani a partire dalle ore 10.00 al Centro di ricerca sulle energie rinnovabili marine dell’Università Mediterranea ubicato nell’area del Tempietto, proprio a due passi dal costruendo ponte sul Calopinace che collegherà il Lungomare Falcomatà al nuovo Parco Lineare Sud. “Reggio e il Mare, il waterfront una finestra aperta sul futuro della Città”, questo il titolo del tavolo tematico che prenderà in esame le ricadute che l’opera avrà sul contesto cittadino dal punto di vista urbanistico e di pianificazione. Insieme all’Assessore, che introdurrà e presiederà l’incontro, ed al sindaco Giuseppe Falcomatà, che interverrà in apertura della tavola rotonda, saranno presenti in qualità di relatori l’Assessora all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Comune di Genova Simonetta Cenci, l’Assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Livorno Silvia Viviani, l’Assessore alla Pianificazione Urbana del Comune di Messina Salvatore Mondello, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Mario Paolo Mega, Alfonso Femia dell’ “Atelier(s) Alfonso Femia”, il Dirigente dell’Autorità di gestione dei Pon relativi alle Città Metropolitane Giorgio Martini e Filippo Innocenti, Director Zaha Hadid Architects. Per via delle misure di contenimento al Covid l’incontro si svolgerà con ingressi contingentati. Sarà comunque possibile per tutti i cittadini assistere alla tavola rotonda collegandosi ai canali social del Comune di Reggio Calabria, sulla pagina YouTube e Facebook, dove sarà disponibile la diretta dell’iniziativa. Le tappe successive del percorso programmato dall’Amministrazione comunale in occasione dell’inaugurazione del Waterfront, previste già nei prossimi giorni, potrebbero subire delle variazioni in virtù di eventuali successive modificazioni della normativa vigente per il contrasto al Covid. Le eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate.