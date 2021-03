Confronto con sindacati su PNRR e fondi strutturali, Carfagna: “incontro utile per pianificare l’utilizzo delle risorse europee”

15 Marzo 2021 20:06

Mara Carfagna incontra i sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL per discutere di sviluppo del Mezzogiorno, PNRR e fondi struturali 2021-2027

Nel pomeriggio odierno, Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale si è confrontata in videoconferenza con i rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL su importanti tematiche quali lo sviluppo del Mezzogiorno e sulla necessità di sfruttare al meglio l’occasione offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, senza trascurare il lavoro puntuale e rigoroso da affrontare in vista della programmazione dei fondi strutturali 2021-2027.

“Ringrazio i rappresentanti sindacali per la loro disponibilità – ha affermato la ministra Carfagna – Ritengo molto utile un confronto concreto e collaborativo come quello odierno con i sindacati, oltre che con i rappresentanti delle imprese, i presidenti di Regione e i sindaci. In questo modo, potremo riuscire a istituire una sorta di cabina di regia per raccogliere istanze e progetti, che potrà essere utile a impostare un metodo di lavoro per utilizzare al meglio le ingenti risorse europee su cui potrà contare il nostro Paese”.