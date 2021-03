Niente confronto Biden-Putin, il Cremlino svela: “nessuna disponibilità USA. E sullla valigetta nucleare…”

22 Marzo 2021 15:13

Esclusa la possibilità di un confronto tra Putin a Biden: nessuna disponibilità USA. Intanto il presidente russo viaggia con la valigetta nucleare

Dopo le accuse rivolte a suo carico da parte di Joe Biden, che lo aveva definito un ‘killer‘, Vladimir Putin aveva scelto la strada del confrontoa diretto. Il presidente russo aveva avanzato la proposta al suo omologo USA per confrontarsi in un faccia a faccia da trasmettere live, al rientro dal suo weekend all’aria aperta nella taiga in compagnia del ministro della Difesa Serghei Shoigu. Niente da fare però, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, l’incontro non ci sarà poichè non vi è “nessuna disponibilità da parte degli Usa“.

Successivamente non è mancata una provocazione. Quando è stato chiesto a Peskov se il presidente Putin avesse con sè la famosa ‘valigetta nucleare‘ russa anche durante la vacanza nella taiga, il portavoce del Cremlino non ha esitato a rispondere: “tutti gli strumenti di comunicazione necessari, comprese le comunicazioni strategiche, sono sempre con il presidente ovunque si trovi, sia in Russia che in qualsiasi altro Paese del mondo“.