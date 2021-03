Concorso per l’assunzione di 2.800 unità di personale a tempo determinato, Carfagna: “trovata la strada”

25 Marzo 2021 18:02

Concorsone Campania: le parole del ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna

“Abbiamo individuato la strada per il concorsone campano. E’ un via libera atteso non solo dai partecipanti al concorso, posso immaginare la loro ansia, ma anche dalle amministrazioni“. Lo afferma la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, in una conferenza stampa con il ministro per la P.a. Renato Brunetta a Palazzo Vidoni annunciando per i prossimi giorni una comunicazione specifica.

Brunetta: “1 o 2 aprile parte il bando di 2.800 tecnici al Sud”

“Entro 1 o 2 aprile parte il bando, da quel momento scatta un count down di 100 giorni“. Lo ha detto il ministro per la Pa Renato Brunetta in conferenza stampa a Palazzo Vidoni e in diretta Facebook insieme alla Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, a proposito della procedura per assumere 2.800 tecnici al Sud nelle pubbliche amministrazioni. Tra il bando e la graduatoria finale i tempi saranno al massimo di tre mesi: a luglio le amministrazioni meridionali avranno a disposizione competenze e nuove capacità per portare avanti al meglio il lavoro sul Recovery Plan.