I cognomi messinesi: storia e origine dei Cucinotta

17 Marzo 2021 13:06

Alla scoperta della storia e delle origini dei cognomi messinesi: nascita, etimologia, diffusione e personaggi famosi. E’ la volta dei Cucinotta

Secondo appuntamento di StrettoWeb con la rubrica legata ai cognomi messinesi. Dopo aver conosciuto storia e origini degli Arena, oggi è la volta dei Cucinotta, altro cognome abbastanza diffuso a Messina. Come e dove nasce e come è stato tramandato fino ai giorni nostri? Vediamolo insieme.

Etimologia del cognome: dal termine cugina al nome Enrico

L’etimologia del termine è da ricercare in alcune modificazioni della parola cugina o cucina, ma anche nella trasformazione dei nomi Enrico o Malrico, che nel corso del tempo hanno assunto canoni sempre più vicini all’attuale cognome (seguendo la sequenza Enrica-Ricuccia-Cuccia-Cuccina-Cucinotta).

Storia del cognome Cucinotta: dal Cavaliere Carlo alla diffusione nel Cinquecento

Un ruolo importante sulla diffusione di tale cognome lo ha espresso Carlo Cucinotta, forse il primo personaggio di una certa rilevanza ad essersi fregiato di questo nominativo. Alla sua persona fu infatti riconosciuto il titolo di Cavaliere in seguito alla partecipazione alla guerra d’Otranto del 1481 contro gli Ottomani. Questa famiglia, poi, si è distinta sempre nel corso degli anni nel portare in alto il nome tra pubblici impieghi e militari. Si può citare in tal senso, ad esempio, il cavaliere Federico, il dottore Lanfranco, il protomedico Giacomo o il milite dei corazzieri Martino, al servizio del Re Filippo II. Tutti loro, tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento, si sono “impegnati” a tramandare il cognome fino ai giorni nostri.

La trasmissione del cognome Cucinotta in tutta Italia: a Messina è il terzo più comune, ma si trova anche al Nord

Il cognome, come detto, è di chiara origine siciliana, e trova la sua maggior diffusione a Messina e provincia (presente a Saponara, Rometta e Barcellona Pozzo di Gotto) ma anche a Catania. In netta minoranza, seppur tuttavia diffuso, lo si trova un po’ sparso in tutta Italia, tra Lombardia, Calabria, Lazio e Piemonte soprattutto. Nel nostro paese esistono circa 800 famiglie Cucinotta. Nella regione Sicilia è 313° (circa 540 famiglie), 14° nella provincia di Messina e 3° in assoluto nel comune peloritano.

Personaggi famosi con il cognome Cucinotta: dall’ingegnere Letterio all’attrice Maria Grazia

Ai personaggi storici del Cinquecento già citati, che hanno favorito la trasmissione del cognome nel corso dei secoli, sono seguiti quelli più famosi e presenti anche ai giorni nostri. Da segnalare ad esempio Letterio, ingegnere e amministratore del feudo dei duchi Avarna presente nell’800, o Silvio, sacerdote, scrittore e poeta profondamente influenzato dalla figura di Papa Leone XIII e morto nel 1928. Il personaggio sicuramente più conosciuto nell’attualità, invece, è l’attrice Maria Grazia Cucinotta, nata a Messina nel 1968 e diventata famosa per il suo ruolo di attrice, modella, produttrice e regista in alcuni film sin dalla giovanissima età (l’esordio a 19 anni con Renzo Arbore nel varietà “Indietro tutta”).